Создан сенсор для роботов, имитирующий осязание

Ученые из Китайской академии наук разработали тактильный сенсор, способный распознавать направление силы давления и различать материалы, с которыми он соприкасается. Новинка выполнена в форме человеческого пальца и может применяться в робототехнике, протезировании и других сферах, где важна точная имитация человеческого осязания.

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Разработка основана на трибоэлектрическом эффекте. Сенсор состоит из двух основных частей: внешней, отвечающей за определение материалов, и внутренней, которая фиксирует силу и направление нажатия. В силиконовую оболочку встроены специальные электроды, а внутренняя структура включает микроскопические иглы и проводящие элементы, реагирующие на прикосновение.

В ходе испытаний сенсор успешно определял направление приложенной силы и точно распознавал 12 распространенных в быту материалов. Его точность при идентификации составила более 98%.

Для проверки устройства его установили на роботизированную руку. Сенсор в реальном времени передавал данные на платформы анализа, такие как LabVIEW и Jupyter, что позволило роботу определять материал предметов и реагировать на прикосновения.