Пользователи Zoom по всему миру столкнулись со сбоем

Видеоконференц-платформа Zoom пережила масштабный сбой вчера, который нарушил работу сервиса по всему миру. Проблемы начались, когда пользователи столкнулись с ошибкой «Невозможно подключиться» при попытке войти в встречи. Сайт Zoom и даже почтовый ящик для пресс-запросов также оказались недоступны. По данным DownDetector, более 59,000 пользователей сообщили об ошибках к полудню.

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Сбой, продолжавшийся около двух часов, затронул Zoom Meetings, Zoom Phone и другие сервисы. Компания восстановила работу через пару-тройку часов, сообщив в посте на X: «Сервис восстановлен, благодарим за терпение». Для тех, кто всё ещё испытывал проблемы, Zoom рекомендовал очистить кэш DNS — временное хранилище данных, связывающих доменные имена с IP-адресами. Причина сбоя пока не уточняется, но, по данным The Verge, проблема могла быть связана как раз с DNS.

Социальные сети отреагировали по-разному: некоторые радовались отмене встреч, другие жаловались на неудобства.