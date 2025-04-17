Сбой произошел в работе Telegram

Технический сбой в четверг, 17 апреля, произошел в работе мессенджера Telegram. Пользовали из России столкнулись со сложностями в отправке сообщений и загрузке изображений. Первые жалобы на неполадки, по данным сайта Downdetecor, были зафиксированы около 19:00 по московскому времени.

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Подобный сбой произошел 11 декабря 2024 года. Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджеров WhatsApp* и Viber, а также в соцсетях Instagram* и Facebook*. На сервисе Downdetector зафиксировали более 12,3 тысячи сообщений о проблемах в работе приложений, на «Сбой.рф» — более 1,8 тысячи.

Кроме того, в работе всего Рунета также происходил масштабный сбой. У пользователей не загружалось множество сайтов, в том числе сервисы Google. Позже работа интернет-страниц в России постепенно начала восстанавливаться. Роскомнадзор вскоре обнаружил и устранил причину неполадки: ею оказалось, как заявили в ведомстве, кратковременное нарушение связности.

Подобный сбой в работе Рунета происходил и в начале января, когда более 30 тысяч жалоб поступило от пользователей в Москве, Свердловской области, Башкортостане и Санкт-Петербурге. Позже в Роскомнадзоре сообщили, что причиной неполадки стал инцидент на магистральной сети одного из операторов связи.

*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.