Археологи раскрыли тайну могилы XVII века под Нюрнбергом

Археологи из Баварского государственного управления по сохранению памятников BLfD раскопали один из крупнейших военных лагерей времен Тридцатилетней войны (1618–1648), расположенный в районе Штайн под Нюрнбергом. Исследование открыло уникальные детали повседневной жизни и организации лагеря, в котором, по оценкам, находились около 50 000 солдат, 15 000 лошадей и 30 000 гражданских лиц.

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Лагерь использовался в 1632 году имперским генералом Альбрехтом фон Валленштейном в его кампании против шведского короля Густава II Адольфа. Тридцатилетняя война была одним из самых разрушительных конфликтов в истории Европы, унесшим от 4,5 до 8 миллионов жизней, и особенно тяжело ударившим по немецким землям, где численность населения в некоторых регионах сократилась на более чем 50%.

Во время раскопок исследователи обнаружили разнообразные артефакты: пуговицы, пряжки, ножи, стеклянные бусины, керамические фрагменты, серебряную проволоку, иглы, пряслице. Были найдены и свинцовые мушкетные пули, запасы металлических деталей, а также монеты с изображениями курфюрста Максимилиана I Баварского и императора Фердинанда III. Эти находки дают редкий взгляд на материальную культуру и быт военного лагеря XVII века.

Особенно интригующей стала находка на окраине лагеря: одиночная могила молодой женщины, похороненной в шелковом платье, расшитом золотом и серебром, с бронзовым кольцом, цепочкой и крючками для одежды. Археологи считают, что она могла быть женой офицера или другой высокопоставленной особой.

Это открытие подчеркивает, что военные лагеря того времени были не только местами боевых действий, но и целыми городами, где жили семьи, вели быт и существовала сложная социальная структура.