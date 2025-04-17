Apple обратилась с экстренным призывом к пользователям

Apple выпустила срочное обновление для iPhone, iPad Pro и Air, Mac и Apple TV и призвала пользователей срочно обновить программное обеспечение. В компании уточнили, что инженерам стало известно о критической уязвимости, пишет «Россия-1» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Представители корпорации подчеркнули, что получили информацию о случаях возможного использования обнаруженных уязвимостей в реальных атаках.

Эти уязвимости могли быть применены в рамках «чрезвычайно сложной атаки, направленной на конкретных целевых лиц», уточнили в пресс-службе.

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Одна из проблем затрагивает CoreAudio и связана с специально созданным аудиофайлом. В компании заметили, что обработка потока аудио в медиафайле могла привести к выполнению вредоносного кода.

Вторая уязвимость касалась кода аутентификации указателей (Pointer Authentication Code). Хакер, обладающий возможностью произвольного чтения и записи данных, мог обойти функции Pointer Authentication, которые защищают память от несанкционированных изменений.

Кроме того, в iOS 18.4.1 был устранён баг, который мог мешать работе беспроводного CarPlay в некоторых автомобилях, констатировали в Apple.