В России нашли кость древнего носорога

В заповеднике «Черные земли» (Республика Калмыкия) нашли останки древнего носорога. Как сообщает Минприроды России, диафиз локтевой кости передали специалистам.

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Палеонтологи из Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН подтвердили: кость принадлежит носорогу, жившему в эпоху раннего плейстоцена (около 2,5 млн лет назад) или даже раньше. По размеру и другим признакам он мог относиться к роду ацератерий или хилотерий – носорогам без рогов, с короткими ногами и телосложением, напоминающим бегемота.

Рост животного – чуть выше метра в холке, длина – до 3 метров. У него были бивни, торчавшие вперед и в стороны. Они много времени проводили в воде и питались прибрежной растительностью. Зубы – массивные, сложной формы – хорошо подходили для измельчения листьев и молодых побегов.

Находка подтверждает: когда-то юг России напоминал африканскую саванну – редколесье, речные долины и степи, где водились разные травоядные и хищники.

Теперь кость носорога будет храниться в природно-этнографическом музее заповедника.