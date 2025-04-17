Открытая экзопланета внезапно доказала одну из теорий

Астрономы из британского Университета Бирмингема совместно с коллегами из других стран открыли планету, которая вращается под углом 90 градусов вокруг редкой пары звезд. Как отмечают авторы открытия, эта реальная планета напоминает вымышленную планету Татуин из франшизы "Звездные войны".

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Похожую систему обнаружили и авторы нового открытия, пишет Phys.org. Экзопланета получила название 2M1510 (AB) b. Она вращается вокруг пары молодых коричневых карликов. Так называют объекты, которые превышают по своим параметрам газовые гигантские планеты, но при этом слишком малы, чтобы считаться настоящими звездами.

Это всего лишь вторая известная пара затмевающих друг друга коричневых карликов и первая экзопланета, обнаруженная под прямым углом к орбите двух своих звезд-хозяев", - подчеркивают исследователи. Открытие они совершили, используя Очень Большой Телескоп (VLT), расположенный в Чили.

"У нас были намеки на то, что планеты на перпендикулярных орбитах вокруг двойных звезд могут существовать, но до сих пор не было четких доказательств существования планет такого типа, - говорит соавтор исследования Томас Бейкрофт. - Мы рассмотрели все возможные сценарии, и единственный, который согласуется с данными, - это если планета находится на полярной орбите вокруг этой двойной звезды".

Астрономы определили, что орбиты двух звезд в системе 2M1510 необычным образом притягиваются и отталкиваются. Это и привело их к выводу о существовании экзопланеты с очень странным и редким орбитальным углом. Пара коричневых карликов, известных как 2M1510, была обнаружена еще в 2018 году командой профессора Амори Трио.