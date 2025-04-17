Крупнейшая "фабрика" пурпура времен железного века найдена в Израиле

В Израиле археологи раскопали остатки древней фабрики по производству пурпурной краски. Она была построена в период железного века и проработала около 500 лет.

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Об открытии рассказывает Popular Archaeology. Оно было совершено на побережье Кармель в Израиле. Как отмечают авторы научной статьи, это единственное место на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, где раскопана целая сеть древних мастерских по производству пурпурного красителя.

"Пурпурно-окрашенные ткани, в первую очередь шерстяные, пользовались большим спросом на древнем Ближнем Востоке и в Средиземноморье, - поясняют исследователи. - Они украшали могущественных и богатых людей".

Позволить себе пурпурную одежду могли только представители высшего сословия. Связано это с технологией получения пурпурной краски. Процесс был непростым, занимал много времени. В качестве сырья использовались определенные виды морских моллюсков.

Судя по последним находкам, на побережье Кармель производство пурпурного красителя было поставлено на поток в промышленных масштабах. Действовала эта фабрика на территории современного города Шикмона.

По оценкам ученых, производство впервые здесь было налажено около 1100 года до нашей эры. Оно непрерывно работало как минимум до 600 года до нашей эры, то есть фабрика действовала на протяжении 500 лет. Другие подобные долговечные промышленные предприятия сложно найти во всей истории человечества.

Исследователи отмечают, что она не имеет себе аналогов в истории и по количеству и разнообразию найденных при раскопках артефактов, связанных с производством пурпурного красителя.