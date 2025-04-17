«Огненный шар» заметили в небе над Мехико

Яркий «огненный шар пролетел в небе над Мехико около 3 часов ночи по местному времени в среду, 16 апреля. Затем объект растворился во вспышке света. Видеозаписи происшествия быстро появились в социальных сетях. Пользователи сравнивали шар с астероидом, уничтожившим динозавров.

Ученые изучили ролики и пришли к выводу, что объект представлял собой не метеорит, а болид. Это «исключительно яркие метеоры, которые достаточно зрелищны, чтобы их можно было увидеть на очень большой территории, гласит определение NASA.

Болиды загораются, опускаясь в атмосферу Земли. Из-за сильного давления они начинают распадаться на фрагменты. В отличие от метеоритов, которые падают на Землю, болиды исчезают в атмосфере.

Болид, пролетевший над Мехико, достигал около 1,5 метров в размере. Он не представлял опасности для населения, сообщает Phys.org.

Ранее стало известно, что метеорит на огромной скорости врезался в крыльцо жителя Канады. Сам хозяин в это время был вне дома и узнал о произошедшем по записям с камеры. Ученые отметили, что это редкий случай наблюдения падения метеорита в режиме реального времени. Камера записала не только вспышку, но и звук удара.