Ученые открыли аномальную экзопланету

Ученые заявили об открытии одной из самых необычных планетных систем из всех известных. Она включает «полярную планету», которая вращается по боковой орбите вокруг двух звезд. Бинарная система состоит из двух коричневых карликов.

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Системе присвоили научное название 2M1510 AB. Это первый случай открытия экзопланеты, которая вращается вокруг пары звезд под углом 90 градусов к их плоскости орбит.

Расчеты показали, что экзопланета 2M1510 (AB) b находится на расстоянии около 120 световых лет от нас в созвездии Весов. Родительские тела являются коричневыми карликами – это объекты, которые из-за маленького размера и никзйо светимости получили прозвище «неудавшихся звезд». Они рождаются из коллапсирующих облаков газа и пыли, как обычные звезды, но не могут набрать достаточно массы для запуска синтеза водорода с гелием в ядрах.

Ученые также отметили, что двойные системы чаще образуются из массивных звезд. Пары из небольших объектов довольно редки. Масса коричневых карликов, как правило, составляет не более 0,075 – 0,013 массы Солнца, или от 13 до 75 масс Юпитера.

Ученые обнаружили полярную планету, когда отслеживали орбиты двух коричневых карликов. Для этого они использовали приборы Очень Большого телескопа. Результаты показали, что на карликов влияет гравитация планеты, сообщает Science Advances.

Ранее скалистую планету с раскаленной атмосферой нашли в 73 световых годах от Земли. Ее отнесли к классу субнептунов. В атмосфере выявили газы, раскаленные более чем до 500 градусов Цельсия. Были найдены углекислый газ, метан и вода. Ученые также объяснили отсутствие аммиака.