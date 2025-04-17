Под зданием универмага нашли сотни древних скелетов

В Великобритании во время строительства университетского кампуса нашли сотни человеческих останков. Об этом пишет GB News.

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Строители наткнулись на человеческие захоронения и каменный фундамент, когда возводили здания городского кампуса Университета Глостера на месте бывшего универмага. Археологи из Cotswold Archaeology начали раскопки в зоне стройки и обнаружили остатки двух церквей — средневековой, которая была демонтирована в середине XVII века, а также более поздней, простоявшей примерно на том же месте с середины XVIII века до начала 1960-х.

Помимо фундамента барочной церкви, а также нескольких фрагментов средневекового собора, исследователи вскрыли около 150 захоронений XVIII века. Под ними было обнаружено порядка 170 более древних могил и скелетов, вероятно, погребенных на кладбище при более ранней церкви. Возраст некоторых останков составляет до тысячи лет.

Археологи также нашли некоторые каменные объекты, включая часть арки окна XIV века. В подвале более поздней церкви нашли фрагменты римского поселения, в том числе остатки стен и деревянные конструкции.

Клиф Бейтман из Cotswold Archaeology сообщил, что будет проведен анализ находок и человеческих останков, чтобы узнать больше о жизни людей, похороненных на этом месте.

Ранее сообщалось, что в Австрии во время ремонта футбольного поля обнаружили братскую могилу. Это оказались останки римских солдат, которые пали в битве в I веке нашей эры.