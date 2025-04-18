Ученые вырастили в лабораторных условиях куриный наггетс

Ученые из Токийского университета вырастили в лабораторных условиях куриный наггетс. По их словам, искусственное блюдо более экологично, чем настоящее, и в будущем сможет стать альтернативой обычному мясу.

© mir24.tv

В ходе эксперимента ученые собрали клетки фибробластов, из которых состоит соединительная ткань в организме курицы. Затем они использовали устройство, имитирующее систему кровообращения. Оно доставляло питательные вещества и кислород к искусственной ткани через 50 тончайших полых волокон.

Девять дней спустя волокна удалили. За это время удалось вырастить 2-сантиметровый кусочек куриного мяса. Тесты показали, что по консистенции оно напоминало обычное куриное мясо.

Ранее в лаборатории удавалось вырастить искусственное мясо толщиной не более 1 мм. Это препятствовало промышленному применению данной технологии. Новый подход позволил получить «структурированное мясо с улучшенной текстурой и вкусом».

Ученые отметили, что сельское хозяйство является крупным источником парниковых газов. Переход на искусственное мясо позволит снизить выбросы. Также эта технология может быть востребована в трансплантологии для выращивания новых органов, сообщает Trends in Biotechnology.

Ранее ученые смогли придать искусственному мясу вкус стейка на гриле. Продукт создали путем культивирования животных клеток на 3D-каркасах. Затем ученые воссоздали ароматы, которые образуются в ходе химической реакции между аминокислотой и сахаром при нагревании. Полученное таким образом мясо пока еще не съедобно, но эксперты надеются его доработать.