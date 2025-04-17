Глава Nvidia посетил Пекин для обсуждения разработки новых чипов

Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг в четверг прибыл в Китай, где провел переговоры с представителями властей и компаний о перспективах создания новых чипов для китайского рынка, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«По словам двух человек, знакомых с графиком его поездок, Хуанг встречался с клиентами Nvidia, в том числе с основателем стартапа по созданию искусственного интеллекта DeepSeek, чтобы обсудить новые проекты чипов для китайских заказчиков», – сказано в материале.

Затем глава Nvidia провел отдельные переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, отметив, что Китай является «очень важным рынком для Nvidia» и выразив надежду на то, что его компания сможет «продолжить сотрудничество» с КНР, сообщила государственная телекомпания Китая CCTV.

Nvidia заявила во вторник, что ожидает снижения прибыли на 5,5 млрд долларов из-за новых экспортных ограничений США на свой чип H20. Переговоры Хуанга указывают на то, что Nvidia не намерена отказываться от китайского рынка и рассматривает возможность разработки еще одного чипа для него, несмотря на запреты Вашингтона.

Планы визита главы Nvidia в Пекин были окончательно согласованы после неожиданного решения президента США Дональда Трампа запретить чип H20.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разрабатывает меры по усилению ограничений на экспорт чипов в Китай, включая обсуждение с союзниками новых ограничений для компаний, таких как Tokyo Electron и ASML Holding.

Еще в ноябре 2024 года США заявляли о намерении ввести ограничения на продажу чипов и оборудования в Китай, сосредоточив меры на компаниях, производящих полупроводниковое оборудование.