Названа еще одна причина роста цен на iPhone

Стоимость производства iPhone вырастет в 2026 году. Об этом в своем блоге на Weibo рассказал известный инсайдер Digital Chat Station.

© Lenta.ru

По информации источников, компания Apple перейдет на передовой 2-нанометровый техпроцесс при создании нового чипа для смартфонов. Благодаря этому мощность и энергоэффективность гаджетов вырастет, однако производство компонентов устройства подорожает. Digital Chat Station полагает, что из-за этого стоимость девайсов серии iPhone 18 значительно вырастет по сравнению с другими смартфонами.

Журналисты издания MacRumors Китая. Хотя администрация президента США Дональда Трампа и передумала вводить пошлины на смартфоны и компьютеры, нет никакой гарантии, что новые торговые ограничения не появятся.

Чипы A20 для устройств линейки iPhone 18 для Apple поставит корпорация TSMC. Компания планирует начать производство 2-нанометровых процессоров в конце 2025 года, и американский IT-гигант, скорее всего, станет первым получателем нового полупроводникового оборудования.

Мировой рынок смартфонов вырос в первом квартале 2025 года, однако эксперты IDC предсказали ему падение. По прогнозу экспертов, поставки смартфонов снизятся позже из-за высоких американских пошлин на китайский импорт.