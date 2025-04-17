Эксперт допустил рост цен на смартфоны и ноутбуки в России

Несмотря на укрепление рубля, цены на смартфоны и ноутбуки, включая продукцию Apple, могут вырасти в России.

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Ожидается, что стоимость поднимется в полтора-два раза.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, связывает это с объявленной США торговой войной, создающей нестабильность на мировом рынке. По его словам, в условиях торговых войн электроника не дешевеет, и американские товары могут значительно подорожать, сообщает "Аргументы и Факты".