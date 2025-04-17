На «Госуслугах» появится кнопка о киберпреступлении

Ведомство планирует обсудить возможность реализации такой опции на портале с представителями правоохранительных органов.

Как сообщил министр Максут Шадаев, обсуждение пройдёт в рамках подготовки второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

«Нам всё-таки надо, чтобы была возможность подать заявление о преступлении в электронном виде, чтобы реакция была моментальной. И заморозка счетов, и блокирование и так далее», — сказал Шадаев.

25 марта Госдума приняла закон о мерах по борьбе с кибермошенничеством.