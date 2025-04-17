Apple разрабатывает титановый шлем смешанной реальности

Apple разрабатывает более доступную гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Air. Об этом на своей странице в соцсети X заявил инсайдер Kosutami.

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Согласно источнику, Apple Vision Air получит титановый корпус черного цвета, напоминающий оттенок iPhone 5, который имеет графитово-синий тон. Инсайдер отметил, что устройство, как следует из названия Air, станет более тонким по сравнению с Apple Vision Pro.

Kosutami уточнил, что при производстве Vision Air будет использоваться алюминий, а титан применяется лишь для снижения веса гарнитуры.

Это уже не первая утечка о легкой и более доступной версии AR-гарнитуры Apple — ранее об этом заявлял Марк Гурман из Bloomberg.

Вышедший в начале 2024 года шлем Apple Vision Pro считается одним из самых провальных гаджетов компании за последние годы. Многие эксперты в качестве причин называют в том числе высокую стоимость устройства, начинающуюся от $3500 (около 289 тыс. руб.). Пользователи считают эту цену неоправданной. Вероятно, более дешевая модель сможет конкурировать со шлемами Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest и предстоящими устройствами под управлением Android XR.