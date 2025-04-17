Двухлетний эксперимент раскрыл неприятную особенность SSD

Отключение твердотельных накопителей (SSD) от компьютера может привести к потере данных и проблемам с производительностью устройства. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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Блогер HTWingNut провел эксперимент, загрузив 100 ГБ данных на четыре SSD L'Cevn JS-600 с памятью TLC, после чего отключил их от системы. Эксперимент начался два года назад. Причем два из четырех накопителей были новыми, а два других имели значительный износ в 280 ТБ при заявленном ресурсе 60 ТБ. Для проверки сохранности файлов использовались контрольные суммы.

По итогам первого года хранения устройства показали положительные результаты, включая «изношенные» накопители. Однако в течение второго года стало наблюдаться увеличение времени верификации данных и рост числа блоков, восстановленных через функцию ECC. На старых SSD были выявлены сбойные сектора, ухудшение скорости передачи данных, а также нестабильность в работе.

Результаты эксперимента показали, что даже новые SSD при длительном хранении без питания демонстрируют риск потери данных. Эксперты рекомендуют учитывать эти ограничения и выбирать оптимальные методы хранения в зависимости от задач. При создании архивов целесообразно придерживаться проверенных решений для снижения потенциальных угроз.