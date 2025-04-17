Ученый назвал условие подтверждения существования внеземной жизни

Хотя вероятность возникновения жизни может казаться крайне низкой, её существование на других планетах вполне возможно, рассказал в беседе с RT заместитель председателя диссертационного совета, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

© NASA

Так он прокомментировал информацию о том, что учёные нашли признаки жизни на покрытой океаном планете в 124 световых годах от Земли.

«Сегодня поиск землеподобных планет ведётся в глобальных масштабах — учёные уже обнаружили более 200 таких объектов. Всего же достоверно подтверждено существование 7443 экзопланет в 5105 планетных системах (экзопланета — планета за пределами Солнечной системы)», — рассказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что реальное количество экзопланет только в нашей галактике Млечный Путь оценивается в миллиарды, однако их обнаружение осложняется малыми размерами (по сравнению со звездами) и крайне слабой видимостью.

«Планеты не излучают собственный свет, а лишь отражают звёздный. Среди уже открытых экзопланет есть те, на которых обнаружены органические вещества — это повышает вероятность существования жизни. Однако даже ближайшие из них находятся на расстоянии нескольких световых лет (световой год — расстояние, которое свет преодолевает за год)», — пояснил Юрасов.

По его словам, путешествие к таким объектам с современными технологиями заняло бы десятки тысяч лет, что делает его практически неосуществимым.

«Кроме того, остаётся нерешенным вопрос сохранения жизни на борту космического корабля в течение столь длительного срока. На текущем этапе развития технологий достоверно подтвердить существование внеземной жизни можно было бы лишь в одном случае: если бы другие цивилизации использовали электромагнитные сигналы хотя бы на уровне, сопоставимом с человеческим», — отметил аналитик.

Однако, по словам специалиста, все проведённые наблюдения и попытки уловить подобные сигналы пока не дали результатов — ни один из них не может быть однозначно интерпретирован как продукт технологически развитой цивилизации.