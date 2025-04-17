Ученый прокомментировал данные о признаках жизни на планете K2-18b

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил в беседе с RT значение обнаружения учёными возможных признаков жизни на планете в 124 световых годах от Земли.

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«То, что обнаружили, — это, конечно, успех, хотя это ещё не означает признака того, что это жизнь. Органические соединения могут быть и иного происхождения», — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что нужны «более подробные факты», но всё равно это продвижение.

«Потому что всё, что находили до сих пор, — это аминокислоты. А вот так, чтобы органику такую, которая соответствует нашим земным нормам, — это, в общем, действительно колоссальное продвижение. Но, поскольку это не имеет такой сенсационный характер, то, конечно, не нужно спешить», — считает специалист.

По словам Эйсмонта, есть надежда, что это не единственная экзопланета с подобными соединениями.

«Значит, и на других можно найти, то есть это подтвердит правильность движения в этом направлении, потому что основной акцент приходится на поиск землеподобной жизни. Может быть, есть другие формы жизни», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что учёные нашли признаки жизни на покрытой океаном планете в 124 световых годах от Земли. Речь идёт о соединениях, которые в земных условиях могут вырабатываться только живыми организмами, такими как фитопланктон.

Согласно статье, планета с названием K2-18b вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва, она больше Земли в два раза, а год на ней проходит всего за 33 дня.