Apple признала провал своей нейросети

Корпорация Apple изменила концепцию рекламной кампании своих инструментов искусственного интеллекта (ИИ). На это обратил внимание автор блога BasicAppleGuy в X.

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В 2024 году американский IT-гигант начал рекламировать сервис ИИ Apple Intelligence, который должен был появиться на iPhone, Mac и других гаджетах. Однако из-за многочисленных проблем его до сих пор запустили не во всем мире. По мнению блогера, в Apple косвенно признали провал и перестали активно рекламировать свою нейросеть.

Энтузиаст заметил, что раньше напротив продуктов Apple на сайте компании было написано Hello, Apple Intelligence («Привет, Apple Intelligence»). В новой версии рекламы эта формулировка была изменена на Built for Apple Intelligence («Создан для Apple Intelligence»), также этот текст часто стали наносить более мелким шрифтом.

По обвинили компанию из-за функций ИИ, которых не оказалось в новых iPhone — хотя IT-гигант активно рекламировал их.

В середине апреля журналисты The New York Times выяснили, что Apple не смогла утвердиться на рынке сервисов искусственного интеллекта из-за недостаточного финансирования и ошибок топ-менеджеров. Так, в 2023 году руководство вдвое урезало бюджет на покупку серверов, необходимых для поддержки Apple Intelligence.