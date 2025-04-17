Обнаружены скрытые надписи в «комнате Тайной Вечери» в Иерусалиме

Международная команда исследователей, включая специалистов из Австрийской академии наук (ÖAW), с помощью цифровых технологий обнаружила скрытые надписи, гербы и рисунки на стенах Горницы в Иерусалиме — традиционного места Тайной вечери Иисуса с апостолами.

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Считается, что это здание — одно из важнейших христианских святынь. Археологические данные указывают на византийское происхождение сооружения, которое затем многократно перестраивалось, включая период крестовых походов. Современное исследование проводилось в сотрудничестве с Израильским управлением древностей (IAA).

С помощью мультиспектральной съемки ученые выявили ранее незамеченные надписи и изображения, скрытые под слоем времени. Среди них — герб штирийского дворянина Тристрама фон Тойффенбаха, участвовавшего в паломничестве в 1436 году с эрцгерцогом Фридрихом Габсбургом (будущим императором Священной Римской империи).

Одна из самых ранних находок — надпись «Рождество 1300 года», выполненная в армянском стиле. Она подтверждает теорию о визите царя Армении Хетума II в Иерусалим после битвы при Вади-эль-Хазнадаре в декабре 1299 года.

Также были найдены имена и знаки паломников со всей Европы и Ближнего Востока, включая Иоганна Полонера из Регенсбурга, задокументировавшего свое паломничество в 1421–1422 годах, и герб семьи Рюмлинген из Берна, нарисованный углем.