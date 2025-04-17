Perplexity AI появится в смартфонах Samsung и Motorola

Стартап Perplexity AI, разрабатывающий ИИ-ассистента и конкурирующий с Google и OpenAI, активизирует усилия по размещению своего продукта на смартфонах. Компания ведет переговоры с Samsung Electronics об интеграции своего ассистента в устройства компании, а с Lenovo Group’s Motorola уже достигла соглашения о подобном сотрудничестве.

Переговоры с Samsung находятся на ранней стадии, в то время как о партнерстве с Motorola будет объявлено в текущем месяце. Motorola планирует провести мероприятие в Нью-Йорке 24 апреля, где, как ожидается, расскажет о сотрудничестве. Детали сделки с Samsung пока обсуждаются, но могут включать предложение Perplexity в качестве опции ИИ-ассистента по умолчанию или предустановку приложения стартапа на Android-смартфоны. Samsung также может активно продвигать ассистента в своем магазине Galaxy Store.

Представители Perplexity, Samsung и Motorola отказались от комментариев. Сделка с Perplexity осложняется широким партнерством Samsung с Alphabet, чьи технологии лежат в основе многих ИИ-функций устройств Samsung и обеспечивают работу поисковой системы по умолчанию. Тем не менее, Samsung уже несколько месяцев поддерживает отношения с Perplexity, а инвестиционное подразделение южнокорейской компании NEXT инвестировало в стартап в прошлом году и, возможно, планирует новые инвестиции.