В России подешевел iPhone 16 Plus

Стоимость iPhone 16 Plus в России продолжает падать и опустилась ниже 90 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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В середине апреля 2025 года iPhone 16 Plus с накопителем на 128 ГБ в среднем предлагается за 82−85 тыс. руб.

На старте продаж эта модель предлагалась в среднем за 134 тыс. руб., однако уже в ноябре 2024 года за нее просили около 100 тыс. руб., а к началу февраля стоимость снизилась до 91 тыс. руб. Таким образом, за два с половиной месяца цена iPhone 16 Plus упала почти на 10%.

При этом, как заметил корреспондент «Газеты.Ru», некоторые магазины предлагают iPhone 16 Plus и вовсе от 70 тыс. руб. Однако в таком случае пользователь получает американскую версию без поддержки физических SIM-карт. За версию SIM+eSIM просят от 72 тыс. руб.

Отличительной особенностью iPhone 16 Plus от базовой модели является 6,7-дюймовый дисплей и увеличенный аккумулятор. Кроме того, в новом поколении Plus-версия получила кнопку действия, которая раньше была доступна только в Pro-моделях, а также сенсорную панель Camera Control для управления камерой.

Среди прочего смартфон предлагает обновленный дизайн задней панели с вертикальным расположением камер, мощный чип Apple A18, дополненный 8 ГБ оперативной памяти, и поддержку ИИ-системы Apple Intelligence.