Назван катаклизм, способствовавший вымиранию неандертальцев

Более 41 000 лет назад магнитное поле Земли ослабло до доли современных значений, что привело к резкому увеличению радиации, достигающей поверхности планеты. Некоторые исследователи предполагают, что этот катаклизм, известный как событие Лашамп, мог способствовать вымиранию неандертальцев, в то время как наши предки додумались защищать себя с помощью специальной одежды и охры в качестве солнцезащитного крема.

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Магнитное поле Земли не очень сильное, но простирается далеко в космос и служит надежной защитой от вредного излучения. Магнитные полюса обычно совпадают с географическими, но иногда смещаются из-за изменений в жидком внешнем ядре планеты.

«Колебания в этой системе могут приводить к изменениям силы и ориентации магнитного поля Земли, как это наблюдалось во время события Лашамп», — объясняет космический физик Агнит Мукхопадхьяй из Мичиганского университета.

Изучая магнитные следы, сохранившиеся в вулканических породах и осадочных отложениях, Мукхопадхьяй и его коллеги построили детальную 3D-реконструкцию магнитного поля Земли во время события Лашамп, о которой рассказали в журнале Science Advances. Они обнаружили, что магнитные полюса сместились в сторону экватора, а сила поля уменьшилась до всего лишь 10% от современных значений.

Зона (овал) полярных сияний, возникающих в результате столкновений заряженных частиц с верхними слоями атмосферы, обычно ограничивается высокими широтами, но Лашамп озарил едва ли не всю планету.

«Полярные сияния можно было наблюдать на гораздо больших территориях — возможно, даже у экватора», — говорит Мукхопадхьяй.

Ослабленное магнитное поле пропускало больше солнечной и космической радиации к поверхности Земли и могло изменить региональный климат.

«Эти изменения окружающей среды могли подтолкнуть человеческие популяции к адаптивному поведению — например, к более активному использованию защитной одежды и охры против ультрафиолета», — полагает ученый.

Солнцезащитные средства могли дать Homo sapiens преимущества по сравнению с неандертальцами, которые, как считается, вымерли примерно тогда же, допускают исследователи.

«Безусловно, есть примерное совпадение по времени между проникновением древних современных людей в Европу и событием Лашамп, — согласна археолог Эми Мозиг Уэй из Австралийского музея в Сиднее. — Но, пожалуй, было бы преувеличением утверждать, что у современных людей была лучшая защита от солнца в виде специальной одежды, чем у неандертальцев, и что это помогло им путешествовать дальше и в итоге доминировать в Евразии».

Есть свидетельства использования охры древними людьми в этот период, подтвердила антрополог Вероника Ваверу из Йельского университета. Например, на стоянке Порк-Эпик в Эфиопии зафиксировано использование охры 45 000 лет назад, но его интенсивность возросла 40 000 лет назад. Возможно, они применяли ее как солнцезащитное средство или для других целей, например, создания произведений искусства или клея.

Неизвестно, использовали ли древние люди охру для защиты от Солнца, добавил археолог Ладислав Нейман из JCMM (Чехия): «Если да, это могло защитить их сильнее, но не обязательно спасти — у людей в Европе тогда было крайне тяжелое время».

Событие Лашамп совпало с экстремально холодным периодом, известным как четвертое событие Хайнриха 4, а также Кампанским игнимбритовым извержением в Италии, напомнил Нейман.