Раскрыт объем космического мусора на орбите Земли

Европейское космическое агентство представило отчет о количестве космического мусора на орбите Земли. По оценкам специалистов, на низкой околоземной орбите (160 – 2000 км) в настоящее время находится не менее 6600 тонн отходов.

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В 2023 году объем мусора оценивался в 6000 тонн. Проблема накопления отходов становится все более серьезной, поскольку они способны нанести урон спутникам.

Космический мусор состоит из различных видов обломков. Некоторые из них образуются при взрыве объектов полезной нагрузки при космических запусках. Другие выбрасывают намеренно – например, чехлы из-под оптических приборов. Усугубляют проблему корпуса ракет, орбитальные ступени ракет-носителей, а также кожухи и двигатели. Кроме того, часть мусора остается после столкновений или взрывов космических аппаратов.

Ученые заявили, что даже фрагменты размером в миллиметр способны нанести серьезный ущерб космическим аппаратам или спутникам. На орбите Земли насчитывается не меньше 1,2 млн объектов размером более сантиметра. Каждый из них способен столкнуться с чем-то и вызвать образование облака новых осколков. По этой причине в 2024 году число обломков на орбите возросло на 3000 объектов.

Исследование показало, что на высоте 550 км обломков сейчас примерно столько же, сколько активных спутников. В настоящее время не существует законов, требующих обязательной уборки космического мусора. Но у космических агентств есть рекомендации, позволяющие снизить скорость его накопления – например, внедрение надежных механизмов, не создающих обломков, сообщает New Atlas.

Разрабатываются и аппараты, способные решить данную проблему. Российские ученые создали транспортер для уборки мусора с орбиты. Модуль способен возвращаться на Землю после выполнения работ. Транспортер может не только убирать мусор, но и перемещать объекты между орбитами. Это важно для обеспечения работы спутников.