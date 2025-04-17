Минцифры планирует отказаться от хранения данных на «Госуслугах»

Минцифры рассматривает возможность отказа от хранения данных с портала "Госуслуги".

Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на конференции Data Fusion.

"Мы традиционно говорим, что "Госуслуги" выступают витриной для ведомств и не хранят данные пользователей у себя. И мы планируем к 2026 году полностью отказаться от хранения данных на портале", - заявил Шадаев.

Ранее министр сообщил, что в планах ведомства до конца года запустить сервис, который позволит работодателям с согласия соискателя проверять его данные из резюме.