Названы лучшие смартфоны стоимостью ниже 15 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 15 тыс. руб.

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Открывает список Samsung Galaxy A16, который при цене от 12,4 тыс. руб. предлагает AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G99, а основная камера на 50 Мп дополнена датчиками на 5 и 2 Мп. Среди прочих параметров отмечается наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, защиты IP54 и NFC.

Следом идет Tecno Camon 30S, оснащенный 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1300 нит, чипом MediaTek Helio G100, двойной камерой на 50 и 2 Мп, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также предусмотрены защита IP53, стереодинамики, NFC и ИК. В среднем эта модель предлагается от 13,4 тыс. руб.

Замыкает подборку Realme C75 стоимостью 14,4 тыс. руб. с продвинутой защитой по стандартам IP69 и MIL-STD-810H, позволяющей устройству «пережить» падения с высоты до двух метров, струи кипятка под давлением и погружение в воду на глубину до 2 метров на сутки. Смартфон получил IPS-экран на 6,72 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью 690 нит, чип Helio G92 Max, аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, камеру на 50 Мп, два динамика и NFC.