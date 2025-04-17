Анонсирована клавиатура из сериала «Разделение»

Поклонники сериала «Разделение» (Severance) от Apple TV+ теперь могут прикоснуться к миру загадочной корпорации Lumon благодаря лимитированной клавиатуре MDR от Atomic Keyboard. Как сообщает CNET, эта реплика синей клавиатуры из отдела макроданных (Macrodata Refinement) доступна для предзаказа. Но с ней есть нюанс.

© Ferra.ru

Клавиатура с 73 клавишами, алюминиевым корпусом и логотипом MDR повторяет дизайн терминалов 1970-х годов, но с изюминкой — в ней отсутствует клавиша Escape, отражая “безысходность” сотрудников Lumon.

Клавиатура оснащена механическими переключателями для тактильного набора и встроенным трекболом, как в сериале. Она подойдёт для фанатов, желающих воссоздать атмосферу шоу, или любителей ретротехники. Цена пока не объявлена из-за новых тарифов в США, но подписка на уведомления о предзаказе на сайте Atomic Keyboards позволит узнать детали первыми без обязательств покупки.