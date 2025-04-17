Ученые предположили, что приматы осознают смерть

Ученые из Бразилии и Канады во главе с Ирен Делваль зафиксировали нетипичное поведение матери капуцина, чей детеныш был убит. Случай произошел в бразильском заповеднике Уна.

Юный капуцин был найден матерью на земле после падения с дерева со следами укуса на груди. Детеныш был мертв. Самка не сразу поняла этот факт, поэтому подняла тело с земли. Спустя время к матери-капуцину пришло осознание того, что детеныш мертв. Несмотря на это, на протяжении нескольких часов она носила тело малыша, передвигалась с ним по дереву, пыталась вылизать, показывала сородичам.

При этом она, судя по всему, понимала, что уже не может навредить детенышу, поскольку иногда таскала его тело за хвост, несколько раз роняла с дерева.

На следующий день обезьяну уже не нашли с мертвым детенышем, что вызвало у ученых вопросы о судьбе трупа. Теперь ученые пытаются понять, сколько времени капуцинов уделяют уходу за трупом, и насколько быстро они осознают смерть.