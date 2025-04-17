ИИ Apple перестал работать в популярных приложениях

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) ограничила использование функций Apple Intelligence в своих сервисах и приложениях. Об этом сообщает бразильский портал Sorcererhat Tech.

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Согласно источнику, приложения Meta больше не поддерживают использование ряда функций Apple Intelligence. В частности, в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp и Threads недоступны Writing Tools, которые ранее позволяли пользователям создавать, редактировать и переписывать текст с помощью ИИ.

Также в этих приложениях отключена возможность создания и отправки кастомных эмодзи Genmoji. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в свою очередь, перестала работать отправка Memoji и стикеров, созданных на их основе.

При этом в других сервисах и соцсетях, включая X (ранее Twitter), ИИ работает без проблем. Meta и Apple никак не комментировали ситуацию.

ИИ-система Apple Intelligence была представлена на конференции для разработчиков Apple WWDC 2024. Искусственный интеллект впервые заработал с обновлением iOS 18.1 на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, всей линейке iPhone 16. Apple Intelligence также доступна на шлеме Vision Pro, iPad, Mac и MacBook с чипами Apple M1 и новее. В России сервис не работает.