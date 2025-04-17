OpenAI выпустила сразу две новые языковые модели

OpenAI представила две новые языковые модели — o3 и o4-mini. Это первые «размышляющие» ИИ, которые одновременно умеют писать код, пользоваться интернетом, анализировать изображения и генерировать их.

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Модель o3 рассчитана на сложные задачи и доступна подписчикам ChatGPT Plus, Pro и Team. А o4-mini — более легкая и быстрая, её можно попробовать даже бесплатно, выбрав режим «Think».

OpenAI утверждает, что o3 делает на 20% меньше серьёзных ошибок, чем o1, и особенно хорошо справляется с задачами в программировании, бизнес-аналитике и креативе. Она набрала 69,1% в бенчмарке SWE-Bench Verified и 82,9% в визуальном тесте MMMU. У o4-mini — 92,7% точности в задачах AIME 2025.

Модели действительно умеют «думать с помощью изображений» — например, интерпретировать рукописные схемы или доски, будто это второй мозг, способный комбинировать визуальные и текстовые подсказки в единой логике.

Для разработчиков o3 стоит $10 за миллион входных токенов и $40 — за выходные. o4-mini — в 9 раз дешевле. Также OpenAI выпустила Codex CLI — терминальный ИИ-агент для программистов, и выделит $1 млн в виде API-кредитов проектам, использующим его.