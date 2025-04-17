Определена глубина залегания магмы под супервулканом Йеллоустон

Новое исследование показало, насколько супервулкан Йеллоустон в США близок к извержению. Это одно из крупнейших вулканических образований в мире. Его взрыв способен вызвать продолжительную вулканическую зиму и глобальный голод.

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Последнее извержение Йеллоустона произошло 640 тысяч лет назад. Но ученые считают, что он «заснул» не навсегда.

Супервулкан расположен под национальным парком, охватывающим три штата: Айдахо, Вайоминг и Монтану. В магматическом очаге пульсируют расплавленные породы и токсичные газы, включая сероводород и диоксид серы.

Ученые давно знают о существовании камеры, но до последнего времени не могли определить местонахождение ее верхней границы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, они использовали несколько сотен портативных и мобильных сейсмометров. Приборы позволили получить изображения почвы под кальдерой Йеллоустона.

Данные показали, что стенки очага состоят из породы под названием риолит. Камера занимает площадь 88 на 48 км, уходя на 16 км вглубь. Под ней находится еще более крупный резервуар из базальта, содержащий гораздо меньше расплавленной породы. Он расположен на глубине от 19 до 45 км под поверхностью и имеет объем 46 тысяч кубических километров.

Верх магматического очага находится на глубине 3,8 км под поверхностью земли. На 86% он представляет собой твердую породу, на 14% − пористые пространства. Поры заполнены расправленной породой, летучими газами и жидкостью. Большая часть газов выходит наружу через отверстия в земле, известные как гейзеры.

Ученые пришли к выводу, что, поскольку газ выходит наружу и не создает давления, извержение в скором времени Йеллоустону не угрожает. Но исследование позволило лучше понять тепловой двигатель, питающий супервулкан, и распределение расплавленного материала, сообщает Nature.

Ранее в Йеллоустоне нашли остатки доисторического леса. Сосновый лес сформировался на плато Беартут около 6 тысяч лет назад. Наличие растительности показало, что тогда в районе царил более теплый климат. Лес погиб около 5500 лет назад. Причиной его уничтожения стало понижение температуры.