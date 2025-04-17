Nothing пообещала высокую игровую производительность в CMF Phone 2 Pro

Суббренд CMF компании Nothing готовится представить свой первый «профессиональный» смартфон — CMF Phone 2 Pro.

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Анонс запланирован на 28 апреля, и Flipkart уже подтвердил, что аппарат будет работать на новом чипсете MediaTek Dimensity 7300 Pro.

От обычного 7300 он отличается примерно на 10% более высокой производительностью CPU и на 5% — графики. Апгрейд скромный, но производитель уверяет, что смартфон способен запускать популярную мобильную игру BGMI на скорости 120 кадров в секунду — показатель, интересный геймерам.

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Внутри также установлен шестое поколение нейропроцессора MediaTek с производительностью 4.8 TOPS, что должно ускорить выполнение задач с ИИ. CMF Phone 2 Pro уже засветился в Geekbench 6.4.0 с результатами около 1000 и 3000 баллов в одно- и многопоточном режимах соответственно.

Визуально новинка получила чуть более тонкие рамки и плоские грани. Остальные подробности о дизайне и характеристиках пока не раскрыты, но презентация уже совсем близко — ждать осталось недолго.