Магнитная буря на Земле завершилась

Магнитная буря, которая началась накануне и достигла к вечеру среды предпоследнего по величине значения, закончилась.

На графике, представленном учёными на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, видно, что буря почти достигла предпоследнего по мощности значения G4 (очень сильная буря) прошедшей ночью.

Буря утром закончилась, однако состояние магнитосферы, по данным ученых, остается возмущенным.

Вероятность бури в первой половине дня в четверг оценивается уже на уровне 55%. Далее магнитные бури не ожидаются.