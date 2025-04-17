В Гарварде приостановили исследования туберкулеза и космоса

Ученые Гарвардского университета приостанавливают исследования туберкулеза и полетов в космос из-за отмены грантов со стороны Минбезопасности США. Об этом сообщает газета The New York Times.

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До этого министерство аннулировала два гранта для университета на сумму более 2,7 миллиона долларов.

По словам иммунолога Сары Форчун, через пару часов после отмены грантов ее команда получила указание прекратить текущие исследования туберкулеза. Профессору Дэвиду Уолту также было приказано немедленно прекратить исследования бокового амиотрофического склероза, также известного как болезнь Шарко.

— Если этот проект ликвидируют, а это, скорее всего, произойдет, а затем ликвидируют другие проекты, то погибнут люди, — признался эксперт.

Данные указания также распространились и на ученых сферы космоса, пишет The New York Times.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине.

Агентство США по международному развитию потратило почти пять миллионов долларов на поддержку украинских предприятий, среди которых производители дизайнерских ковров, консервов и фруктового чая. Об этом 27 февраля сообщил Federalist.

Среди других грантов — финансирование приложения для отслеживания домашних животных, производства упаковки для корма, трикотажа, свадебных товаров, дизайнерской мебели и предметов роскоши.