Одна из крупнейших бухт на планете окрасилась в кровавый цвет

Lenta.ru

Воды Авачинской губы на Камчатке окрасились в кровавый цвет. О необычном явлении в одной из крупнейших бухт на планете сообщают в Камчатском филиале Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Одна из крупнейших бухт на планете окрасилась в кровавый цвет
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Специалисты отметили, что изменения цвета воды наблюдались с 12 апреля в северо-восточной части бухты — она окрасилась в багрово-малиновый цвет. Сотрудники лаборатории гидробиологии взяли пробы, чтобы выяснить, почему залив приобрел такой оттенок.

Оказалось, что красный цвет воде придала инфузория Mesodinium rubrum — ее концентрация на поверхности достигла 452 тысяч единиц на литр. Сами по себе такие микроорганизмы не токсичны, но массовое их распространение может быть небезопасным, предупредили в институте. Ей питаются более крупные водоросли и другие планктонные организмы, поэтому цветение воды рискует оказаться масштабным. Среди факторов риска — повышение температуры и антропогенной нагрузки.

Ранее в кроваво-красный цвет окрасился ручей Саранди в городе Авельянеда в Аргентине. Местные жители пожаловались на появление плохого запаха. Зловоние оказалось настолько сильным, что разбудило нескольких человек ночью. Аргентинцы отметили, что ручей не впервые меняет цвет, но точные причины явления не известны.

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