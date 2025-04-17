Найден ключ к ощущению благополучия

Ученые Уральского федерального университета выявили, что сочетание гена с внешними факторами определяет уровень удовлетворенности жизнью на 10%.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе отдела научных коммуникаций УрФУ.

"Ученые выяснили, что ген GRIN2B (биомаркер пластичности нейронов, задействованный в регуляции механизмов памяти, обучения, адаптивных процессов) в сочетании с социальными факторами почти на 10% определяет уровень психологического благополучия. К такому выводу исследователи пришли в результате изучения данных 1 тыс. студентов, которые в 2023 году сдали анализы и прошли тестирование. Результаты исследования коллектив планирует опубликовать в научном журнале", - рассказали в УрФУ.

Для анализа специалисты отобрали 10 полиморфных локусов генов - структурных изменений участков ДНК. Изучая разные варианты одного и того же участка ДНК, специалисты могут определить вероятность развития каких-либо индивидуальных различий, обнаружить риск развития болезни или предрасположенности к чему-либо. Анализ показал, что 5 из 10 отобранных полиморфных локусов могут влиять на предрасположенность к формированию психологического благополучия.

"Изученные нами гены показывают, насколько люди могут либо лучше запоминать информацию, либо иметь предрасположенность, к примеру, к болезни Альцгеймера. Так, ген KIBRA связан с нормальным функционированием мозга, "здоровой памятью". При определенных вариантах этого гена у женщин может дольше сохраняться долговременная память и позднее начинаться снижение когнитивных функций", - приводит пресс-служба слова доцента кафедры общей и социальной психологии УрФУ Юлии Сыченко.

Понимание, как "срабатывают" локусы сочетания наследственных факторов, поможет ученым понять, при каких социальных условиях и биологических параметрах человек будет более психологически благополучен, а также поможет в работе с пациентами - подсказать как нужно скорректировать образ жизни, чтобы нивелировать негативные последствия.

В планах исследовательской группы - изучить психофизиологические факторы, и понять, существует ли взаимосвязь между ними и психологическим благополучием. Для этого специалисты обрабатывают данные электроэнцефалограмм - активности мозга студентов.

Психологическое благополучие подразумевает наличие ресурсов, которые позволяют человеку полноценно жить и функционировать. При высоких показателях психологического благополучия человек легче выстраивает отношения с окружающим, живет осмысленно, осознанно, понимает, как можно реализовать свои цели; находит баланс между своими интересами и интересами окружающих.