Обнаружено древнее морское существо возрастом 555 млн лет

Ученые обнаружили древнее морское существо, чей возраст составляет 555 млн лет
Ученые обнаружили древнейшее морское существо, которое имеет первые выраженные признаки эволюции.
Согласно данным исследователей из Университета Флориды, ему 555 млн лет. Существо назвали Quaestio simpsonorum. Он имеет выраженную лево-правую асимметрию, что является важным признаком эволюции. Также известно, что Quaestio simpsonorum стал первым существом на планете, кто смог самостоятельно передвигаться.
Quaestio simpsonorum небольшого размера и помещается в ладони. Его форма напоминает форму вопросительного знака, которая разделяет левую и правую стороны тела.
Предположительно, морской обитатель «вел себя» как пылесос и поглощал питательные вещества из микроскопических водорослей, бактерий и других организмов, двигаясь по морскому дну.