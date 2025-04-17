Обнаружено древнее морское существо возрастом 555 млн лет

Ученые обнаружили древнейшее морское существо, которое имеет первые выраженные признаки эволюции.

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Согласно данным исследователей из Университета Флориды, ему 555 млн лет. Существо назвали Quaestio simpsonorum. Он имеет выраженную лево-правую асимметрию, что является важным признаком эволюции. Также известно, что Quaestio simpsonorum стал первым существом на планете, кто смог самостоятельно передвигаться.

Quaestio simpsonorum небольшого размера и помещается в ладони. Его форма напоминает форму вопросительного знака, которая разделяет левую и правую стороны тела.

Предположительно, морской обитатель «вел себя» как пылесос и поглощал питательные вещества из микроскопических водорослей, бактерий и других организмов, двигаясь по морскому дну.