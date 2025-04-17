Android 16 расширит «антиугонную» защиту на все смартфоны

Google анонсировала расширение функции Identity Check для Android 16, которая усилит защиту от кражи на смартфонах любых брендов, а не только Google Pixel и Samsung. Как сообщает GSMArena, функция, дебютировавшая на Pixel в декабре 2024 года и позже появившаяся в One UI 7 от Samsung на Android 15, теперь станет доступной для всех производителей, обновляющих устройства до Android 16.

Identity Check требует биометрической аутентификации, такой как отпечаток пальца или распознавание лица, без возможности использовать PIN-код или пароль как запасной вариант. Это усложняет доступ к устройству для воров, так как после перезагрузки смартфон переходит в защищённое состояние, где данные зашифрованы. Для внедрения функции производителям пришлось переписать код биометрической аутентификации, что делает её интеграцию возможной только через обновление операционной системы.

Ожидается, что такие бренды, как OnePlus, Xiaomi и другие, добавят Identity Check в свои прошивки на базе Android 16.