США задумались о блокировке DeepSeek

Администрация США изучает возможность блокировки доступа к чат-боту китайской компании DeepSeek для американцев, пишет New York Times.

Кроме того, американские власти думают о запрете на продажу DeepSeek американских технологий, таких как чипы для ИИ. Вашингтон также намерен изучить, не обошла ли DeepSeek действующие ограничения на приобретение микросхем в США, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай объявил о масштабной государственной инициативе по развитию искусственного интеллекта, выделив на эти цели 1 трлн юаней (около 138 млрд долларов). Китайская разработка DeepSeek стала новой сенсацией в мире искусственного интеллекта, представив мощные и конкурентоспособные модели ИИ с возможностями, сопоставимыми или даже превосходящими знаменитый ChatGPT.