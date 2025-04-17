Найден некрополь с уникальными галльскими мечами

Французские археологи из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружили некрополь Железного века с богато украшенными воинскими захоронениями. Раскопки проводились в коммуне Крезье-ле-Неф (департамент Алье, центральная Франция), на месте древнего четырехугольного некрополя площадью около 650 кв. метров, окруженного рвом.

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Было выявлено около 100 могил с севера на юг. Хотя кислая почва полностью уничтожила останки погребенных, сохранилось множество уникальных предметов погребального инвентаря, датируемых 4–3 веками до н. э.

Некрополь находился на стыке территорий трех галльских племен — арвернов, эдуев и битуригов, что, по мнению археологов, объясняет разнообразие и богатство находок.

В почти половине могил были найдены украшения, включая медные браслеты, броши-фибулы (всего 18, в том числе редкая с серебряным диском и кабошоном), а также предметы с замысловатыми орнаментами: «глазки», изогнутые линии, геометрические мотивы. Все это указывает на развитое художественное мышление и символизм галльских мастеров.

Особое внимание археологов привлекли два воинских захоронения (могилы 782 и 990), где были обнаружены мечи в ножнах — удивительно хорошо сохранившиеся для своего возраста.

Меч из могилы 782 сохранил уникальные детали: его ножны украшены инкрустациями, кабошонами и даже стеклянными вставками. Рукоять выполнена из медного сплава, с характерными «усиками», украшенными металлическими сферами. Рентген показал, что на клинке сохранился декоративный орнамент — круг и полумесяц, разделенные прямой линией. Эти мотивы могут указывать на религиозное или культурное значение оружия.

В могиле 990 меч более скромный, но также украшен «глазчатыми» узорами. Интересно, что в коррозии металла уцелели следы погребального текстиля, дающие редкий шанс изучить одежду того времени.

«Мы столкнулись с удивительно искусным уровнем исполнения. Некоторые металлические украшения и оружие не имеют аналогов в Европе», — подчеркивают специалисты INRAP.

Эти находки не только раскрывают новые аспекты погребальных обычаев и воинской культуры Галлии, но и дают редкую возможность взглянуть на повседневную жизнь, верования и художественные традиции людей, живших более двух тысяч лет назад.