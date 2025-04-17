Ученые раскрыли многослойную тайну воды на Марсе

Международная команда исследователей совершила прорыв в изучении марсианской гидрологии, обнаружив свидетельства сложной многоэтапной водной истории планеты. Анализ данных марсохода NASA Perseverance показал, что под поверхностью кратера Джезеро скрываются следы как минимум двух различных периодов минералообразования, связанных с водой. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Австралийские специалисты из Технологического университета Квинсленда разработали инновационный метод анализа, позволивший «прочитать» кристаллическую структуру минералов прямо на поверхности Марса.

В регионе Хогваллоу-Флэтс марсоход обнаружил поверхностный слой минералов, сформировавшийся в относительно недавний период. Под ним на глубине более 80 метров оказались отложения, свидетельствующие о более древней водной активности.

Разнообразие водных условий, зафиксированное в минералах, значительно расширяет временное окно, когда на Марсе могла существовать жизнь.

«Каждый новый слой — это новая глава в книге марсианской обитаемости», — отметили исследователи.

Ранее ученые предложили новый способ быстрого разогревания Марса.