На орбите близлежащей звезды обнаружен субнептун

Международная группа астрономов сообщила об открытии экзопланеты, которая вращается вокруг близлежащей звезды названием GI 410. Этот мир классифицирован как экзопланета субнептунового типа.

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Препринт исследования опубликован на сервере arXiv, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Планета обнаружена методом исследования радиальной скорости. Расчеты при таком методе основаны на фиксации изменений скорости звезды. Считается, что скорость варьируется под воздействием гравитационного притяжения невидимой экзопланеты по мере ее вращения вокруг звезды.

Подобный метод успешно применяется в астрономии, с его помощью обнаружено уже более 600 экзопланет. Очередная планета была открыта группой астрономов во главе с Андресом Кармоной из Университета Гренобль-Альпы во Франции с помощью телескопа CFHT, расположенного на Гавайях.

"Мы следили за звездой в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью спектрополяриметра и велосиметра SPIRou, а в оптическом диапазоне - с помощью велосиметра SOPHIE", - пишут исследователи.

В результате им удалось идентифицировать планету, получившую обозначение GI 410 b. Она в 8,4 раза тяжелее Земли, совершает один оборот вокруг своей родительской звезды каждые 6,02 дня и отстоит от нее на расстоянии около 0,053 астрономических единицы. Радиус GI 410 b пока рассчитать не удалось.

Родительская звезда находится всего в 39 световых годах от Земли. Нашему Солнцу она вдвое уступает по размерам и массе, а ее эффективная температура оценивается примерно в 3500 градусов Цельсия. Звезда является достаточно молодой - ей всего 480 миллионов лет. Это вообще одна из самых молодых звезд, соседствующих с нашей Солнечной системой.

Субнептун GI 410 b находится так близко к своей звезде, что получает от нее в 20,4 раза больше радиоактивного излучения, чем получает Земля от Солнца. Авторы открытия считают, что планета может оказаться не единственной в своей системе. В ходе исследования они поймали сигналы еще от двух потенциальных миров, которые могут вращаться вокруг своей звезды с очень короткими периодами обращения в 2,99 и 18,7 дня. Однако для подтверждения планетарной природы этих сигналов необходимы дальнейшие наблюдения.