Представлена первая электронная книга с гибким дисплеем

Тайваньская компания Readmoo анонсировала mooInk V — первую складную электронную книгу с цветным E-Ink дисплеем, готовую к массовому выпуску.
На разработку устройства ушло девять лет и это первая в мире электронная книга с экраном, который выдерживает до 200 000 сгибаний.
В раскрытом виде устройство оснащено 8-дюймовым сенсорным экраном на базе технологии E-Ink Gallery 3, способной отображать более 50 000 оттенков при плотности 300 ppi.
Для сравнения, стандартные цветные ридеры вроде Kindle Colorsoft используют панель Kaleido 3, ограниченную 4096 оттенками.
Корпус выполнен из легкого алюмо-магниевого сплава, вес — всего 225 г, чуть тяжелее обычного Kindle. Конструкция позволяет раскрывать устройство под углом 90°, как книгу, либо полностью распрямлять для классического чтения.
Полностью закрытым ридер не становится — между половинками остается небольшой зазор у сгиба, который снижает нагрузку на хрупкий E-Ink дисплей.
Цена и дата выхода mooInk V пока не раскрыты, но это первый шаг к новому формату электронного чтения с гибкими дисплеями.