Представлена первая электронная книга с гибким дисплеем

Тайваньская компания Readmoo анонсировала mooInk V — первую складную электронную книгу с цветным E-Ink дисплеем, готовую к массовому выпуску.

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На разработку устройства ушло девять лет и это первая в мире электронная книга с экраном, который выдерживает до 200 000 сгибаний.

В раскрытом виде устройство оснащено 8-дюймовым сенсорным экраном на базе технологии E-Ink Gallery 3, способной отображать более 50 000 оттенков при плотности 300 ppi.

Для сравнения, стандартные цветные ридеры вроде Kindle Colorsoft используют панель Kaleido 3, ограниченную 4096 оттенками.

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Корпус выполнен из легкого алюмо-магниевого сплава, вес — всего 225 г, чуть тяжелее обычного Kindle. Конструкция позволяет раскрывать устройство под углом 90°, как книгу, либо полностью распрямлять для классического чтения.

Полностью закрытым ридер не становится — между половинками остается небольшой зазор у сгиба, который снижает нагрузку на хрупкий E-Ink дисплей.

Цена и дата выхода mooInk V пока не раскрыты, но это первый шаг к новому формату электронного чтения с гибкими дисплеями.