В Роскачестве перечислили способы обнаружения ИИ-бота в переписке

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что мошенники всё чаще используют нейроботов для кражи денег. В отличие от обычных чат-ботов, которые выполняют фиксированные задачи, нейроботы работают на базе нейросетей и могут адаптировать стиль общения, подражая реальным людям. Это делает их идеальными инструментами для обмана, так как они легко входят в доверие к собеседнику.

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Распознать нейробота становится всё сложнее, но есть несколько рекомендаций. Специалисты советуют предложить перейти на видеозвонок или задать вопросы, требующие личного опыта, чтобы выявить мошенника. Ещё одно правило — оставаться в рамках официальных платформ и не переходить в мессенджеры. Если возникли подозрения, лучше сразу прекратить общение и сообщить об этом администрации сервиса.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко отметил, что технологии нейроботов могут быть полезными в бизнесе, но их использование в мошеннических схемах несёт серьёзные риски. Он подчеркнул, что важно предотвращать подобные случаи, так как последствия таких обманов могут быть разрушительными.