Астрономы впервые нашли аналог Татуина из «Звездных войн»

Европейские планетологи обнаружили в созвездии Весов уникальную звездную систему, в которой присутствуют два светила — коричневых карлика и крупная экзопланета, чья орбита наклонена под углом в 90 градусов по отношению к плоскости вращения этих звезд, пишет пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

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Неожиданное открытие было сделано с помощью большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории.

Ученые пояснили, что в последние годы было обнаружено несколько планет, вращающихся вокруг двух звезд одновременно, так же, как Татуин из «Звездных войн». Вместе с тем, эти планеты занимали орбиты, примерно совпадающие с плоскостью, в которой их родительские звезды вращаются друг вокруг друга.

Специалисты высказывали предположения, что планеты на перпендикулярных, или полярных, орбитах вокруг двойных звезд также могут существовать: теоретически эти орбиты стабильны, и были обнаружены планетообразующие диски на полярных орбитах вокруг звездных пар.

Астрономы подчеркнули, что до сих пор у них не было четких доказательств того, что эти полярные планеты существуют.

«Я особенно рад участвовать в обнаружении достоверных доказательств того, что эта конфигурация существует», — отметил Томас Бейкрофт, аспирант Бирмингемского университета.

По его словам, беспрецедентная экзопланета, названная 2M1510 (AB) b, вращается вокруг пары молодых коричневых карликов — объектов, которые больше газовых гигантов, но слишком малы, чтобы быть настоящими звездами.

Эта система невероятно редка: это всего лишь вторая пара затменных коричневых карликов, известная на сегодняшний день, и она содержит первую экзопланету, когда-либо найденную на пути под прямым углом к ​​орбите двух ее родительских звезд.

«Планета, вращающаяся не просто вокруг двойного, а вокруг двойного коричневого карлика, да еще и находящаяся на полярной орбите, — это невероятно и волнующе», — уточнил Амори Трио, профессор Бирмингемского университета.

Пара коричневых карликов, известная как 2M1510, была впервые обнаружена в 2018 году Трио и другими учеными в рамках поиска обитаемых планет, уточнили специалисты.