Ученый: Луну и Марс не освоить без атомной энергетики

Альтернатив использованию атомной энергии при освоении Марса и Луны нет, заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в эфире телеканала "Соловьев Live".

Как отметил ученый, для освоения планет и дальнего космоса нужны новые средства.

"Если говорить о полетах на Марс, о которых часто говорят наши американские коллеги, мы с вами должны понимать, что до Марса лететь 250 суток в один конец, то есть туда и обратно это 500 дней, - продолжил он. - Представьте: вы отправляете корабль в сторону Марса, что-то там происходит, вы на это повлиять не можете. Нужна какая-то напланетная база. Понятно, что проще всего [создать] базу на Луне".

При этом сначала нужно установить на Луне электростанцию, указал Ковальчук.

"Альтернативы атомной энергетике при освоении планет, астероидов и полетов в дальний космос нет, потому что вы не можете взять с собой огромный запас топлива. Нет такого количества топлива, которое можно было бы нести 500 дней туда-обратно", - отметил он. "Все раскладывается на два сегмента. Первое - создание атомной энергетики в виде электростанции напланетной. Второе - атомная энергетика мощная, мегаваттного класса, бортовая. <...> Ключевой вопрос освоения Луны - это энергетика, энергетика может быть только атомная. В этом смысле мы конкурентов в мире практически не имеем", - добавил Ковальчук.

Коммерциализация космоса

Как отметил ученый, Россия абсолютно самодостаточна в космической деятельности, но были потеряны "уровень запусков и масса других вещей", потому что мир стал развивать коммерческий космос.

"Мы этого не делаем фактически. С приходом нового руководителя Роскосмоса Дмитрия Баканова, я думаю, эти задачи будут успешно решаться. Уже появилось большое количество частных компаний. Нам надо коммерчески освоить космос", - подчеркнул он.

Ковальчук обратил внимание на то, что у России технологически есть все для развития коммерческого космоса.