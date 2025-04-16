Глава Курчатовского института назвал байками планы Маска о дальнем космосе

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук охарактеризовал планы американского предпринимателя Илона Маска по освоению дальнего космоса как «байки» и выразил сомнение в возможностях ракет с жидкостными двигателями для этих целей.

«Теперь, что касается дальнего космоса. Дальний космос, вот эти, я думаю, байки этого самого Маска... Лозунги — это важное дело, но на жидкостной ракете вы никуда не полетите», — приводит РИА Новости слова Ковальчука.

Ковальчук предложил сосредоточиться на создании станции на Луне, где можно будет провести необходимые испытания и наладить работу, чтобы использовать её как базу для дальнейших полётов.

Кроме того, он отметил, что уже обсуждал эту тему со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций.

Ранее президент Владимир Путин начал совещание по вопросам развития космической ядерной энергетики.