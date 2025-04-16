Российские инженеры создали сервис для ускорения сбора данных в энергетике

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что специалисты вуза разработали программный сервис для оптимизации сбора и обработки данных на энергетических объектах. Решение уже прошло промышленные испытания и получило регистрационное свидетельство.

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Система позволяет подключать множество датчиков и устройств к одному маршрутизатору-контроллеру, который преобразует информацию в удобный для анализа формат. Это упрощает мониторинг сетей, прогнозирование аварий и повышает надежность энергоснабжения.

Ключевое преимущество разработки — совместимость с доступным оборудованием. Даже базовые маршрутизаторы обеспечивают высокую скорость обработки сигналов, что снижает затраты на цифровизацию объектов. Сервис поддерживает неограниченное количество устройств, гибко сортирует данные и адаптирует их для диспетчерских систем.

Как отметили в НГТУ, технология превосходит аналоги за счет универсальности и масштабируемости. Она подходит для удаленных подстанций и крупных энергоузлов, где критически важен оперативный сбор информации.